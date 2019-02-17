المبعوث الدولى لليمن يصل صنعاء قادما من الرياض

صنعاء (أ ش أ)

وصل المبعوث الدولى لدى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، إلى صنعاء.

وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية- التى بثت النبأ- أن المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيت، كان قد غادر صنعاء، قبل خمسة أيام، متوجها إلى الرياض، دون تحقيق نتائج خلال محادثاته مع قادة الميليشيا "الحوثية".

وأعرب عن قلقه إزاء صعوبة وصول فرق الأمم المتحدة إلى مطاحن الغلال التى تحاصرها ميليشيا الحوثى فى ميناء "الحديدة " غربى اليمن.. مشيرا إلى الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة فى مدينة "الحديدة".