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القوى العاملة تنتهي اليوم من قبول طلبات 200 سائق للعمل في السعودية

الأحد، 17 فبراير 2019 03:00 ص
القوى العاملة تنتهي اليوم من قبول طلبات 200 سائق للعمل في السعودية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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تنتهي وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، من  قبول طلبات 200 سائق للعمل في الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وذلك براتب يصل إلي 2000 ريال سعودى؛ أي ما يوازي 10 آلاف جنيه مصري تقريبًا، فضلًا عن توفير المسكن المؤثث للأعزب، وتأمين 3 وجبات يوميًا، وتأمين طبي شامل، وتوفير زي للعمل، وتأمين تذاكر الطيران عند الذهاب وفي الإجازات السنوية، وفرصة للعمل الإضافي تصل إلي 50% من عدد ساعات العمل الشهرية.

وأعلن ذلك محمد سعفان وزير القوى العاملة، مشيرا إلي أن الشركة الطالبة تشترط أن يكون المتقدم لديه رخصة قيادة درجة أولي سارية المفعول، وشهادة بقيادة أتوبيسات، فضلًا عن خبرة في قيادة الاتوبيسات الكبيرة، وحاصل عن شهادة متوسطة علي الأقل، ولديه قدر معقول من اللغة الإنجليزية.

وأوضح "سعفان"، أن المستندات المطلوبة هي "شهادة المؤهل الدراسي، صورة من بطاقة الرقم القومي، ومن جواز السفر (إن وجد)، وصور الرخصة، ومن شهادة الخبرة أو كارنية العمل، أو شهادة قياس مستوى المهارة أو شهادة خبرة من نيابات المرور.

وأشار إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية لمدة 18 يوما في القاهرة؛ لمن يقع عليه الاختيار، وستتحمل الشركة الطالبة تكاليف التدريب والإقامة لجميع المتدربين، كما ستتحمل مصاريف الفحوصات الطبية بالكامل، ولن يقوم المتعاقد بدفع أي أتعاب نظير تعاقده أو سفره.

وأوضح الوزير أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة، ومقرهاـ 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.
 


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