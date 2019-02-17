"القومى لبحوث المياه": لدينا 268 شخصا حاصلين على الدكتوراه و62 ماجستير

أكد الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومى لبحوث المياه، أن عدد الحاصلين على الدكتوراة فى المركز يصل عددهم إلى 268 شخص، و62 ماجستير، و85 بكالوريوس .

وتناول عبد الحى، فى الندوة التى نظمتها وزارة الرى لرؤساء المراكز البحثية وعمداء كليات الهندسة والعلوم والزراعة بالجامعات المصرية، لمناقشة آليات الربط بين البحث والتطبيق فى مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، أهم الدراسات فى مجال الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها للتعرف على الإمكانيات البحثية من أجهزة حديثة ومعامل متطورة لدى المركز القومى لبحوث المياه وأنشطة التدريب وبناء القدرات التى يقدمها المركز والتى كان من شأنها حصول المركز القومى لبحوث المياه على أكثر من 1500 مركز متقدما فى ترتيب مراكز الأبحاث عالميا.

وعرض رئيس المركز القومى لبحوث المياه، تجربة المبانى الخضراء التى ينفذها المركز، ونموذج قناطر أسيوط الجديدة والذى تم تصميمه للتحكم الأمثل فى الموارد المائية وتوفير الطاقة الكهربية النظيفة وتطوير الملاحة النهرية وتحسين خدمات توصيل المياه لزمام 1.650 مليون فدان، هذا بالإضافة إلى تجربة انهيار الجسور والتى تعد أكبر نموذج طبيعى لانهيار الجسور على مستوى العالم، فضلًا عن تجربة فصل المواد الصلبة عن مياه الصرف الصحى واستخدام الزيولايت وأقراص الكلور وتقليل الحمل العضوى إلى شبكات الصرف الصحى لاستخدام الناتج فى رى المساحات الخضراء.