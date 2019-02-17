الشرطة الإندونيسية: الانفجار قرب مقر مناظرة رئاسية ناجم عن ألعاب نارية

رويترز

قالت الشرطة الإندونيسية اليوم الأحد إن انفجارا وقع خارج قاعة تشهد مناظرة رئاسية بالعاصمة جاكرتا ناجم عن ألعاب نارية.

وقال مسؤولون بالشرطة إنه أمكن سماع دوي انفجارات أعقبها رؤية دخان كثيف بالمنطقة التي تجمع بها أنصار المرشحين الرئاسيين وهما الرئيس جوكو ويدودو، ومنافسه برابو سوبيانتو. ولم ترد تقارير حتى الآن عن سقوط ضحايا.

وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة لرويترز "كانت ألعابا نارية. لا نزال نتعامل مع (الوضع)".

وأظهرت تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم بعد التحقق منها أناسا يركضون بعيدا عن دخان كثيف في منطقة انتظار سيارات وضباط شرطة يغلقون منطقة قرب الفندق.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات في إندونيسيا في 17 ابريل.