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السلطات التركية تعتقل 3673 شخصًا بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستانى

الأحد، 17 فبراير 2019 09:02 م
السلطات التركية تعتقل 3673 شخصًا بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستانى الشرطة التركية
أ ش أ
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ألقت قوات الأمن التركية القبض على 3673 شخصًا على الأقل في عملية شملت جميع معظم الولايات التركية، بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستاني.

 

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الأحد، أن السلطات التركية تستهدف في حملات الاعتقالات مؤيدين للداعية فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي تعرضت لها تركيا في 2016، وهو ما ينفيه الأخير.

 

وتشن تركيا حملة اعتقالات واسعة لمؤيدين وناشطين في حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة كيانًا إرهابيًا.

 

 


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