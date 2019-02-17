السرقة وراء قتل عجوز ذبحا داخل مسكنها بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت التحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة أن الدافع وراء قتل ربة منزل عجوز داخل مسكنها ذبحا هو السرقة، حيث تبين اختفاء عقد ذهبى خاص بالمجنى عليها.

وبدأ رجال المباحث فى تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية المحيطة بالعقار الذى شهد الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال الجيران لتحديد هوية المتهم، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة، ومعاينة موقع الحادث.

تلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها. فانتقل المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل عجوز تقيم بشقة بالطابق الأرضى تم العثور عليها مفارقة الحياة نتيجة إصابتها بجرح ذبحى بالرقبة.

وانتقل الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة، حيث تم إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ورفع البصمات من مكان الحادث.

وشكل العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة فريق بحث لكشف هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.