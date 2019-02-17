الرئيس الأمريكى يطلع على تطورات محادثات التجارة مع الصين

رويترز

اطلع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على أحدث تطورات محادثات التجارة مع الصين وذلك فى منتجعه فى فلوريدا بعد أن أحرزت المفاوضات الجارية فى بكين تقدما قبل انقضاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق فى 1 مارس.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض أمس السبت إن الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر ووزير التجارة ولبور روس وكبير موظفى البيت الأبيض مايك مولفانى والخبير التجارى بيتر نافارو أطلعوا ترامب شخصيا على التطورات. وانضم إليهم عبر الهاتف وزير الخزانة ستيفن منوتشين والمستشار الاقتصادى لارى كودلو.

ولم يكشف البيت الأبيض عن مزيد من التفاصيل. وأعلنت الولايات المتحدة والصين عن إحراز تقدم فى المفاوضات التى استمرت فى بكين 5 أيام الأسبوع الماضى لكن البيت الأبيض قال انه مازال هناك الكثير من العمل لإحداث ما وصفه بالتغيير فى السلوك التجارى للصين.

وعقب الاجتماع مع فريق التجارة، كتب ترامب على تويتر أن محادثات بكين كانت "مثمرة جدا".