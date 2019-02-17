الحوثيون يرفضون مقترحا بشأن مراحل الانسحاب من الحديدة

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أعلن الحوثيون اليوم الأحد رفضهم للمقترح الذى قدمه رئيس لجنة إعادة الانتشار بشأن مراحل الانسحاب من الحديدة غربى اليمن.

ذكرت قناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية ذلك فى نبأ عاجل ، مشيرة إلى أن الحوثيين رفضوا هذا المقترح بعد يوم من موافقتهم عليه.

وكانت اللجنة العسكرية المعنية بتنسيق إعادة الانتشار فى الحديدة غربى اليمن قد استأنفت اجتماعاتها أمس /السبت/ فى فندق تاج أوسان وسط المدينة برئاسة الجنرال مايكل لوليسجارد كبير المراقبين الدوليين.

ووفقا لمصادر حكومية، ناقش الاجتماع المقترحات الجديدة المقدمة من الجنرال لوليسجارد بشأن إعادة الانتشار فى موانئ المدينة ومنافذها، ونشر مراقبين دوليين لتيسير عمليات الإغاثة، كخطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق السويد، بشأن وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار فى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، ثم إعادة الانتشار من وسط المدينة، والتمركز فى مواقع يتفق عليها خارجها.