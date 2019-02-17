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الحبس سنة لمبيض محارة لاتجاره بالأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة

الأحد، 17 فبراير 2019 02:14 م
الحبس سنة لمبيض محارة لاتجاره بالأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة أسلحة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "هيثم مجدى" بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء مجدى طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.
 
وأسندت النيابة، للمتهم هيثم مجدى، تهمة الاتجار بالأسلحة النارية، والطلقات النارية التى تستخدم بها، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة الاتجار بالأسلحة البيضاء.
 
 
 
 

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