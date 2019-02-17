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التحالف الوطنى الجزائرى يدعم ترشح بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية

الأحد، 17 فبراير 2019 05:00 ص
التحالف الوطنى الجزائرى يدعم ترشح بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/
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جدد الأمين العام لحزب التحالف الوطنى الجمهورى الجزائرى بلقاسم ساحلى، دعم وتأييد حزبه للرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 18 أبريل المقبل .

وأعلن ساحلى السبت، بالجزائر العاصمة عن تنصيب مديرية الحملة الانتخابية الوطنية للحزب، مؤكدا أن قواعد حزبه تعمل لدعم المرشح عبد العزيز بوتفليقة

وقال إنه "تم تنصيب مديرية الحملة الانتخابية للحزب والتى ستعمل بالتنسيق مع المديرية الوطنية للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة التى يرأسها عبد المالك سلال، من أجل دعم الرئيس بوتفليقة، مجددا ترحيب حزبه لإعلان بوتفليقة ترشحه لفترة رئاسية جديدة تلبية لنداء الوطن و استجابة لمناشدة العديد من شرائح المجتمع.

وأضاف أن "ترشح الرئيس بوتفليقة لفترة جديدة رسالة قوية للرأى العام الوطنى والدولي، بأن الشعب الجزائرى مدرك لكل التحديات التى تواجهها البلاد وكافة المخاطر التى هو على اتم الاستعداد للتصدى لها و افشالها من خلال تعزيز لحمته الوطنية و تقوية تماسكه الاجتماعى و الحفاظ على مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية المحققة".

وأشاد ساحلى بالتزام بوتفليقة فى حالة فوزه بعقد "ندوة وطنية" وتنفيذ فترة اصلاحية تضمن انتقالا سلسا ومتواصلا بين الأجيال، مؤكدا أن حزبه يتطلع من خلال ترشح بوتفليقة استكمال مسار الإصلاح من خلال تعميق النقاش حول الدستور وحول كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لتكون فرصة للانتقال بين الأجيال.

وقال إن حزبه بدأ فى جمع التوقيعات لصالح ترشح بوتفليقة، مشيرا إلى الإنجازات التى حققها بوتفليقة فى الفترات الاربع السابقة، خاصة إشاعة السلم والوئام وغرس ثقافة المصالحة الوطنية، إضافة إلى التكفل بالمطالب الاجتماعية للمواطنين وتدارك العجز المسجل فى العديد من المجالات التنموية والاقتصادية واستعادة مكانة الجزائر فى المحافل الدولية.

 


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