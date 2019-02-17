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الأمن التونسى يشتبك مع محتجين بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة

الأحد، 17 فبراير 2019 02:04 ص
الأمن التونسى يشتبك مع محتجين بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة اشتباكات مع الشرطة فى تونس
تونس (رويترز)
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قال شهود إن الشرطة التونسية، أطلقت السبت، قنابل الغاز لتفريق محتجين انتابهم الغضب بعد وفاة شاب داخل مركز للشرطة، قرب مدينة الحمامات الساحلية.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب اعتقل يوم الجمعة بعد شجار بين مجموعة من الشبان فى بلدة براكة الساحل الواقعة على بعد حوالى 60 كيلومترا جنوب شرقى العاصمة تونس، ولم يتضح على الفور كيف توفى الشاب لكن المحتجين اتهموا قوات الأمن بالمسؤولية عن قتله.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان، إن الشاب أصيب بحالة إغماء بعد وصوله إلى مركز الشرطة ولفظ أنفاسه الأخيرة رغم محاولات إسعافه. وأضافت أن قاضيا أمر بإجراء تحقيق فى الواقعة، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الشرطة فى براكة الساحل.

 

 

 


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