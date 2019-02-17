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الأردن يدين الهجوم الإرهابى فى سيناء.. ويؤكد: نقف بكامل إمكانياتنا مع مصر

الأحد، 17 فبراير 2019 03:29 م
الأردن يدين الهجوم الإرهابى فى سيناء.. ويؤكد: نقف بكامل إمكانياتنا مع مصر وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى
كتب : أحمد جمعة - ريهام عبد الله
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أدان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حاجزا أمنيا في شمال سيناء وأكد وقوف المملكة الأردنية بكامل إمكانياتها مع مصر.

وقال وزير خارجية الأردن فى بيان صحفى "نقف بكل إمكانياتنا مع أشقائنا في مصر في مواجهة الإرهاب وعصاباته الظلامية، وندين الهجوم الإرهابي الجبان في شمال سيناء، ونتقدم بأحر مشاعر العزاء إلى أشقائنا، رحم الله الضحايا وأنعم على الجرحى بالشفاء."

وأكد الوزير الأردنى أن، الإرهاب عدو مشترك نقف معا في مواجهته لدحره وهزيمة ظلاميته.


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