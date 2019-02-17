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الأحد، 17 فبراير 2019 04:40 م
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اعتقال نجل رئيس موزمبيق السابق على خلفية قضية فساد

الأحد، 17 فبراير 2019 03:50 م
اعتقال نجل رئيس موزمبيق السابق على خلفية قضية فساد شرطة موزمبيق ـ صورة أرشيفية
مابوتو(أ ش أ)
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اعتقلت السلطات فى موزمبيق نجل رئيس السابق ارماندو ايميليو جويبوزا الذى تولى حكم البلاد من 2005 حتى 2015؛ وذلك في إطار التحقيق في شبكة فساد استفادت مليارى دولار من الديون العامة المخفية.

وذكر راديو (أفريقيا 1)- اليوم الأحد- أن شرطة موزمبيق اعتقلت ندامبى جويبوزا- الابن الأكبر لأربعة من أبناء رئيس الدولة السابق- في منزله بالعاصمة مابوتو.

من جهته، قال مصدر قضائى- لم يكشف عن هويته- إن نجل الرئيس السابق هو واحد من ثمانية أشخاص اعتقلوا؛ بناء على أوامر النائب العام، حيث يشتبه في أنه لعب دورا في القضية التي أغرقت البلاد فى أسوأ أزمة مالية فى تاريخها، مضيفا أن المشتبه بهم- السبعة الآخرون الذين تم اعتقالهم خلال الأسبوع- هم رجال أعمال، وأعضاء استخبارات.

 


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