استقبال حاشد لـ الخطيب بجامعة المنصورة.. وبيبو: اعملوا وتحلوا بالأخلاق تنجحوا

الدقهلية - شريف الديب

وجه محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، الشكر للقائمين على احتفالية مرور 800 سنة على تأسيس مدينة المنصورة، مؤكدًا أنه يعتز بانتمائه للمنصورة، وتكريمه وسط كوكبة من رموز المحافظة، وأنه لم يتردد في المشاركة في هذه الاحتفالية.

جاء ذلك خلال مشاركته افتتاح مهرجان 800 سنة منصورة والذى تنظمه الجامعة خلال الفترة من 16 إلى 21 فبراير، بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، والدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق

وقال "الخطيب" إنه يتمنى التقدم والازدهار للمحافظة، موجهًا رسالة إلى طلاب الجامعة بأن يتحلوا بالأخلاق والروح الرياضية من أجل النجاح والمساهمة فى تقدم مصر، حيث قال: "اجتهدوا واشتغلوا وخليكوا قريبين من ربنا، وبإذن الله احلامكم هتتحقق كلها"، فيما ردد الطلاب هتافات: "بيبو بيبو" وسط حفاوة بالغة لمشاركته فى الاحتفالات.

وقال رئيس النادي الأهلي: "وأنا فى الطريق للجامعة كنت أشعر براحة كبيرة وسعادة غامرة وتذكرت والديا وأفراد قريتي التى ولدت فيها وتذكرت تاريخي كله منذ خروجي منها".

وأضاف الخطيب، أنه فخور كونه من أبناء الدقهلية المحافظة العريقة، متابعًا: "نشأتي وتربيتي بها كان له الأثر الأكبر في شخصيتي وتعاملي مع كل المواقف في حياتي، وأتمني أن تظل محافظة الدقهلية ولادة بالمواهب والعلماء، وصدقوني أن أكون من أبناء محافظة أخرجت علماء ومفكرين وفنانين عظماء فهذا يدعو للفخر".

من جانبه، وجه الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة الشكر إلى رئيس النادي الأهلى، مؤكدًا أنه يأتي على رأس الرموز المشرفة التي تسعد الجامعة بتكريمها، وكان ومازال واجهة مشرفة لمصر على مدار مشواره الرياضي كلاعب وإداري ومسئول ورئيس للنادي الأهلي.

وشدد رئيس الجامعة على اعتزازه الشديد بقبول الكابتن الخطيب تلبية الدعوة، موضحا :« أنا وأبناء جيلي لا ننسى المشهد التاريخي أثناء اعتزال الكابتن الخطيب عندما ردد عبارة ألف شكر، واليوم وبعد مرور سنوات طويلة نتوجه له بنفس الهتاف «ألف شكر ألف شكر» .. على مشاركته في الاحتفال بمرور 800 سنة على تأسيس المدينة».

وعبر الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان عن سعادته البالغة بمشاركة الكابتن الخطيب في الاحتفالية، مؤكدا أنه تحمل مشقة السفر من القاهرة إلى المنصورة من منطلق شعبيته الكبيرة التي منحت الحدث أهمية كبيرة.

وأكد، أن الخطيب يعتبر قيمة مجتمعية بارزة وأسطورة الأساطير، وأنه يمثل قدوة ومثلا أعلى للملايين من الشباب في مصر وخارجها.

وحرصت اللجنة المنظمة للاحتفالية على القيام بترتيبات عديدة لاستقبال محمود الخطيب خلال المهرجان الذي شمل عدة عروض فنية وثقافية ورياضية في الصالة المغطاة بالقرية الأولمبية والتي شهدت حضورا مكثفا للاحتفاء برئيس الأهلي الذي تم وضع صورته وسط عظماء أبناء المدينة عبر التاريخ باعتباره أحد أبرز أعلامها.

واختارت اللجنة المنظمة الخطيب شخصية الاحتفالية إلى جانب الدكتور مفيد شهاب الدين ومنحتهم درع الجامعة.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي عن مسيرة محمود الخطيب وأبرز الأهداف التي سجلها مع الأهلي والمنتخب الوطني.

بينما أعرب الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الأسبق عن اعتزازه بالتواجد فى رحاب جامعة المنصورة نظرا لسمعتها المرموقة وفى محافظة الدقهلية ذات التاريخ العريق.

فيما أكد الدكتورأشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة على أهمية الدور المجتمعى للجامعة الذى جعلها تنتهز مناسبة مرور 800 على تأسيس المنصورة لإقامة مهرجان 800 عام منصورة الذى يتضمن فعاليات ثقافية وفنية للتعريف بتاريخ هذه المدينة العريقة بهدف تعزيز قيم الانتماء لدى طلاب الجامعة.

كما أشاد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية بدور جامعة المنصورة فى الترويج لتاريخ المنصورة العريق التى احتضنت كافة الثقافات والأديان منذ إنشائها.

ووعد شاروبيم بالتنمية العمرانية للدقهلية عامة والمنصورة خاصة حيث سيتم إنشاء طريق يربط كل من المنصورة القديمة والمنصورة الجديدة بالإضافة إلى البدء فى إنشاء مترو الأنفاق بالمنصورة.