ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بقرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 837.800 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 404 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.51%، والعرب على 13.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.37%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.6 مليون جنيه، 45.7 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، 67.6 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 15198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2449 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 19118 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 720 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.