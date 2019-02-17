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إزالة 31 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الرى والصرف فى سوهاج

الأحد، 17 فبراير 2019 08:17 ص
إزالة 31 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الرى والصرف فى سوهاج حملة إزالة - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، ضمن حملة "حق الشعب"، من تأمين تنفيذ قرارات خاصة بالتعديات على أملاك الدولة، والتعدى على أملاك الرى والصرف وهيئة الطرق، بدائرة المديرية، حيث تم استهداف " 31 " قرار منها  26 " قرار صادرة من الإدارة العامة للري والصرف ، و "5 " قرارت تعد علي منافع النيل  بإجمالي " 1736 متر.

جاءت الحملة للحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة وخطة العمل بالمديرية بالإزالة الفورية، لتلك التعديات لإعطاء الانطباع لدى المتعدين بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها، وتنفيذ الموجة الثانية عشر من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، وشملت الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة وأراضى رفض واضعو اليد عليها تقنين أوضاعهم واستكمالا لتنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات على أملاك الدولة.

تم تنفيذ الحملة بالإشراف الميدانى للواء مدير أمن سوهاج، برئاسة اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال، والجنوب، ومساعد المدير لفرقة الشرق، ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

 


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