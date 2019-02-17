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إزالة 265 حالة تعدى على أراضى زراعية وأثرية وأملاك دولة بمحافظة البحيرة

الأحد، 17 فبراير 2019 03:00 ص
إزالة 265 حالة تعدى على أراضى زراعية وأثرية وأملاك دولة بمحافظة البحيرة حملات ازاله -ارشيفية
كتب الأمير نصرى
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وجه  اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة  بتكثيف حملات إزالة التعديات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة. 
 
شنت الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية وجهاز  الأراضى بالإدارة الزراعية وبتأمين بقوة من الشرطة، وأسفرت الحملات عن تنفيذ عدد  20 قرار إزالة عبارة عن أسوار بحرم الطرق التي تقع داخل نطاق الوحدة المحلية بالنجاح بطول 1355 متر بمركز ومدينه بدر. 
 
وتنفيذ 214 قرار إزالة حالات  تعدى فى المهد وعلى الصرف بمساحة إجمالية 67046مترا   عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض وتشوينات وكافيتريات بالخشب والثلج وتشوينات ومغاسل سيارات بمركز ومدينة كفر الدوار. 
 
وإزالة (7) حالات بإجمالى مساحة 395م، وذلك بنطاق المدينة بمركز ومدينه أبوحمص و 8 حالة  تعدى على أملاك الدولة بناحية الأبعادية  بمساحة 3350مترا عبارة أسوار  بالطوب الأبيض بالأبعادية، و إزالة (16 ) حالة على حرم الرى على ترعة المحمودية عبارة عن مبانى خرسانية وعشش وأكشاك بناحية قرية كفر الرحمانية التابعة لقرية فيشا بمساحة (1285) م بالمحمودية. 
 
 و أكد  المحافظ علي إستمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون لاسترداد حق الشعب وتأكيد هيبه الدولة
 

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