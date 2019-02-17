إزالة 24 حالة تعد على فدان و9 قراريط من أملاك الدولة شمالى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأحد، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتحت إشراف رئيس المدينة عبد المحسن ربيع، باستمرار حملات إزالة التعديات لاستعادة حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقاد الحملة عبد الحارث زيادة نائب رئيس المركز ومسئول التنظيم، ومدير الإدارة الزراعية ، والحملة أسفرت عن إزالة عدد 24حالة على مساحة فدان و9 قراريط و12سهم، بقرية الزينية بحرى، تم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بقيادة اللواء جمال إبراهيم مساعد مدير الأمن والعميد نائب مأمور طيبة ورئيس مباحث طيبة ورئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة لهم.