إحالة باحث قانونى للمحاكمة لاتهامه بالتورط فى ارتكاب جرائم إرهابية بالمنيا

كتب ــ عبد الله محمود

في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظيفة العامة واجتثاث من يثبت - بحكم بات - تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها، فقد أمرت النيابة الإدارية بملوي - محافظة المنيا- بإحالة باحث قانوني بالإدارة التعليمية بملوي للمحاكمة العاجلة، لاتهامه بالتورط في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم 259 لسنة 2015ج ع كلي أسيوط والمقيدة 138 لسنة 2015 ج ع جزئي أسيوط.

وباشرت النيابة الإدارية بملوي تحقيقاتها في قضيتها رقم 800 أمام نسمة مصطفى محمود – وكيل أول النيابة بإشراف المستشار أحمد عبد السلام علي نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، بشأن واقعة اتهام باحث قانوني بقسم الشئون القانونية بإدارة ملوي التعليمية بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية وذلك بالقضية رقم 259 لسنة 2015 ج ع كلي أسيوط والمقيدة 138 لسنة 2015 ج ع جزئي أسيوط.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم قد صدر حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه وتم التصديق على الحكم في 2018 ـ 3 ـ 28 وذلك لاشتراكه مع آخرين في عدة جرائم جنائية خرب عمدا مبنيين مخصصين لمصالح حكومية وهما (مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية - مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابع لوزارة التربية والتعليم ) بأن أطلق أعيرة نارية في الهواء من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته آنذاك وهي بنادق آلية وخرطوش وافراد خرطوش وضع النار عمدا بهما قاصدا اقتحامهما والاضرار بالاقتصاد القومي وإشاعة الرعب والفوضى .

كما اشترك فى اقتحام الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك والكائنتين بمدينة ملوي وأشعل النار عمداً في محتوياتهما، مما نتج عنه تلفيات جسيمة بالمبنيين آنفي الذكر متلفاً عمداً ما بهما من أموال ثابتة ومنقولة تنفيذاً لغرضه الإرهابي، وقام بسرقة المنقولات المملوكة لكل من، مبنى وحدة مرور ملوي التابع لوزارة الداخلية، مبنى مدرسة الغطاس والجهاد التابعة لوزارة التربية والتعليم، الكنيسة الانجيلية وكنيسة العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بطريق الاكراه الواقع على العاملين بهم بأن أطلق أعيرة نارية كثيفة من الأسلحة النارية التي كانت بحوزته وذلك لإرهاب من يعترض طريقة قاصداً من ذلك اقتحام المباني سالفة الذكر وبث الرعب في نفوس المواطنين وبلغ مقصده وتمكن بذلك من الاستيلاء على بعض المنقولات الموجودة بهم .

وعرض للخطر عمداً وسائل النقل البرية بأن عطل سيرها وقطع الطريق العام ، وحاز وأحرز بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنه (بنادق آلية ) واسلحة غير مششخنة (فرد وبنادق خرطوش ) والذخائر الخاصة بها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.

وفور ورود الشهادة الصادرة من نيابة أسيوط العسكرية الكلية المؤرخة في 14/11/2018 في القضية آنفة الذكر والمقيدة ضد المتهم مع آخرين بتاريخ 28/3/2017 والمتضمنة ما سلف بيانه انتهت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية.