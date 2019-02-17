أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 17 - 2 -2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 17-2-2019.

إيقاف تداول 16 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 16 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية لاستصلاح الأراضى، جى بى اوتو، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، عبور لاند للصناعات الغذائية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، العالمية للاستثمار والتنمية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، مجموعة بورتو القابضة، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، مطاحن مصر العليا، بنك الكويت الوطني، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ايديتا للصناعات الغذائية، مصر للفنادق، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية.

البورصة تربح 10.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بقرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 10.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 837.800 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 404 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.39% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.51%، والعرب على 13.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.62% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.37%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 2.6 مليون جنيه، 45.7 مليون جنيه، 41.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 10.6 مليون جنيه، 67.6 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 15198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2449 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% عند مستوى 19118 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 720 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 490 نقطة.

وارتفعت أسهم 134 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 24 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 12.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.30%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.09%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 8.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.75%

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.86%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.51%

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 5.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.74%

- العقارية للبنوك الوطنية بسعر إغلاق 5.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.67%

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.64%

- الشرقية-ايسترن كومبانى بسعر إغلاق 16.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.52%