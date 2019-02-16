701 ملیون جنیه قیمة السیارات المفرج عنھا من جمارك بورسعید فى يناير

أفرجت إدارة سیارات الركوب بالادارة العامة للسیارت بجمارك بورسعید برئاسة أشرف عبد الھادى مدیر عام الادارة العامة لجمارك السیارات بجمارك بورسعید خلال شھر ینایر 2019 عن 241 سیارة ركوب (ملاكي) مودیلات وسعات ومناشئ مختلفة برسم الوارد النھائى وعدد 907 سیارات إعفاءات لذوى الاحتیاجات الخاصة بقیمة إجمالیة 449 ملیونا 694 ألفا 449 جنیها كما قامت بإنھاء الإجراءات الجمركیة بنظام الترانزیت على مشمول 199 بیان جمركى لنفس الفترة.

وبلغت الضرائب الجمركیة والرسوم المحصلة عن ھذه السیارات 35 ملیونا 524 ألفا 360 جنیها والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جھات آخرى 47 ملیونا 579 ألفا 864 جنیها بإجمالى ایرادات محصلة قدرھا 83 ملیونا 104 آلاف 224 جنیها.

وعلى جانب آخر بلغ عدد البیانات الجمركیة والمفرج عنھا من مجمع قطع غیار السیارات خلال شھر ینایر 2019 حوالى 939 بیان جمركى بقیمة اجمالیة 198 ملیون 18 ألف 91 جنیه كما بلغت الضرائب والرسوم المحصلة عنھا 15 ملیونا 686 ألفا 252 جنیها .

وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جھات آخرى 31 ملیونا 224 ألفا 501 جنیها بإجمالى إیرادات محصلة قدرھا 46 ملیونا 910 آلاف 753 جنیها .

وخلال شھر ینایر 2019 أيضا بلغ عدد البیانات الجمركیة بمجمع سیارات النقل والمعدات 137 بیان جمركى وارد نھائى ( معدات حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعیة – سیارات نقل) بقیمة إجمالیة 53 ملیونا و299 ألفا و801 جنیه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركیة المحصلة عنھا 3 ملیون و 734 ألف و 305 جنیه والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جھات آخر ى 9 ملیون و 640 ألف و 645 جنیه بإجمالى إیرادات محصلة قدرھا 13 ملیون و 374 ألف و 950 جنیه.

كما قامت إدارة متابعة دفاتر سیارات المنطقة الحرة بتحصیل غرامات عن مخالفات عن السیارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسھا بمبلغ 24 ألف و 826 جنیھا.

وبذلك تكون القیمة الاجمالیة لسیارات الركوب (الملاكي) ورسائل سیارات النقل والمعدات وقطع غیار السیارات المفرج عنھا من الادارة العامة لجمارك السیارات ببورسعید خلال شھر ینایر 2019 حوالى 701 ملیون و 12 ألف و 341 جنیه.

ويبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركیة المحصلة عنھا 54 ملیون و 969 ألف و 743 جنیه واجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لجھات آخر ى 88 ملیون و 445 ألف و 10 جنیھات.

ويبلغ اجمالى الایرادات المحصلة بالادارة العامة لجمارك السیارات بالادارة المركزیة لجمارك بورسعید والمنطقة الحرة خلال شھر ینایر 2019حوالى 143 ملیون و 414 ألف و 753 جنیھا.