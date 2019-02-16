20 فبراير.. محاكمة عاطل انتحل صفة موظف للنصب على المواطنين بالخليفة

كتب على عبد الرحمن

قررت محكمة جنح المقطم والخليفة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وأمانة سر أحمد الحسينى، تأجيل محاكمة عاطل انتحل صفة موظف بالخليفة للنصب على المواطنين، إلى جلسة 20 فبراير للاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبس المتهم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد قيام "ش.ع" عاطل، بالنصب عليهم، بزعم عمله موظفًا، وقدرته على إنهاء أى أوراق أو قضايا متعلقة بهم مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، باستصدار إذن من النيابة العامة تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت بحبسه على ذمة القضية وإحالته لمحكمة الجنح التى أصدرت قرارها السابق.