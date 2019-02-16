وكيل وزارة الرياضة بالبحيرة: نعمل على تنمية وعى الشباب ومواجهة التطرف والإرهاب

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وجود خطة طموحة لتنفيذ المشروعات الرياضية المتوقفة ورفع مستوى القطاعات الشبابية المختلفة بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى تقديم كل أوجه الدعم المالى والفنى لمراكز الشباب وعددها 378 مركزا للقيام بمهامها، خاصة بالمناطق الصحراوية والنائية برعاية وزير الشباب ومحافظ البحيرة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه جار تنفيذ مشروع تطوير الصالة المغطاة بمدينة دمنهور بتكلفة 39 مليون جنيه والذى يمثل حلما كبيرا لجميع الرياضيين، وذلك بعد توقفه لعدة سنوات.

كما تم الانتهاء من تطوير 10 ملاعب بمراكز الشباب بتكلفة 12 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع مبنى متحدى الإعاقة بتكلفة 4 ملايين جنيه بعد توقفه لمدة 15 عاما، لافتا إلى تنفيذ خطة الوزارة بطرح عدد من المنشآت الرياضية بنظام حق الانتفاع مثل الملاعب وحمامات السباحة وغيرها وذلك لتعظيم الموارد المالية بمراكز الشباب .

وعن دور مديرية الشباب والرياضة فى تنمية وعى الشباب ومواجهة التطرف والإرهاب أكد الدكتور إبراهيم خضر تكثيف الجهود المبذولة لرفع قدرات الشباب وتنمية مهارتهم الإبداعية، من خلال المبادرات المختلفة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، مضيفا أن مكافحة الأفكار المتطرفة ونشر الشائعات المغرضة بين الشباب هو من مقومات الأمن القومى المصرى، وأن أى محاولة لاختراق مراكز الشباب هى محاولات فاشلة وخط أحمر لا يمكن السماح بتخطيه على الإطلاق.

وأشار وكيل وزارة الشباب إلى تدشين مبادرة "ابنى وطنك" بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة، وذلك بهدف مواجهة التطرف وتعميق الانتماء والوحدة الوطنية وغيرها القضايا المهمة.

وبالنسبة لمتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب شدد الدكتور إبراهيم خضر على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مراكز الشباب، لمعرفة مدى تنفيذ خططها على أرض الواقع ومواجهة أى مخالفات فى هذا الشأن بكل حسم وقوة، مضيفا أنه تم تنفيذ عدة برامج إبداعية شارك فيها أكثر من 400 ألف شاب خلال الفترة الماضية بمختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، لافتا إلى أنه تم حصد عدد من المراكز المتقدمة فى المسابقات الفنية منها حصول شباب البحيرة على جائزة الوطن العربى للكورال والموسيقى وفوز نوادى الشباب بالمراكز الأولى فى القصة والشعر والإنشاد الدينى فى مسابقة إبداع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الأنشطة المتميزة لمراكز الفنون ونوادى المرأة والفتيات .

وعن تفاصيل المبادرات والمشروعات الجديدة التى تقوم بها مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة أكد وكيل وزارة الشباب أنه جار تنفيذ مشروعات رياضية وابداعية مختلفة منها المشاركة فى المشروع القومى للناشئين ونماذج محاكاة أبطال الأولمبياد فى الألعاب المختلفة وتوقيع بروتوكول مع جامعة دمنهور لتنمية مهارات شباب الجامعة، ورفع قدراتهم من أجل تأهيلهم لسوق العمل والذى يستهدف أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة.