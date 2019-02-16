وفد اتحاد الصناعات يلتقى هيئة الاستثمار الهندية لبحث سبل التعاون الاقتصادى

كتبت- منى ضياء

اجتمع وفد من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور محمود سليمان مع هيئة الاستثمار الهندية "إنفست إنديا"، وذلك لبحث سبل التعاون بين المؤسستين الكبرتين وبين الدولتين، حسب بيان صادر عن اتحاد الصناعات اليوم السبت.

واستعرض الوفد المصري تطور الأوضاع في مصر من حيث النمو الإقتصادي الواثق والذي أشادت بأدائه كافة الهيئات الدولية وكذلك الاستقرار الأمني والسياسي والإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة على مدار العامين الماضيين برعاية القيادة السياسية في مصر.

وأكد سليمان أن المناخ والبيئة الإستثمارية في مصر أصبحت مواتية وجاذبة بدرجة كبيرة خاصة في ظل إنشاء المناطق الصناعية العديدة في كثير من المحافظات المصرية ومناطق الخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والخاصة وأهمها المنطقة الإقتصادية لمحور قناة السويس بالإضافة إلى توافر الطاقة والطرق والخدمات والتي تعد كلها عوامل جذب للإستثمار في مصر.

كما قام المسئولون في إنفست إنديا" أيضا بعرض آخر المستجدات على ساحة الأعمال في الهند والمشروعات والبرامج التي تقوم بها الحكومة الهندية خاصة في مجالات الإبتكار وريادة الأعمال بالإضافة إلى المشروعات الكبرى.

ومن ثم قام الطرفان بمناقشة أهم القطاعات التي يمكن لمصر والهند التعاون فيها سبل وآليات تسهيل وتيسير التواصل بين المؤسسات في كلا البلدين للتقارب وللتعرف على الفرص الإستثمارية والتجارية المتوافرة في الدولتين.

ومن الجدير بالذكر أن وفدا من اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكي السويدي رئيس مجلس الإدارة يقوم منذ بداية الأسبوع بزيارة إلى الهند بدأت بتمثيل الإتحاد لمصر في إجتماع "تحالف الأعمال العالمي" كأول عضو من قارة أفريقيا والدول العربية* ينضم إلى هذا الكيان العالمي الهام.

كما اشتملت الزيارة لقاءات عديدة ومكثفة مع عدد من المسئولين والهيئات شملت رئيس اتحاد الصناعات الألمانية على هامش اجتماعات التحالف ورئيس ومسئولي الاتحاد الهندي للصناعة، وكذلك مع الهيئة المختصة بالتدريب المهني في الهند، بالإضافة إلى هيئة الاستثمار الهندية، وأيضا زيارات لعدد من المصانع والمؤسسات الصناعية الهندية.