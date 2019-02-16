وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان مجمع خدمات المنطقة الحرة

بورسعيد ـ السيد فلاح - محمد فرج

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قبل قليل، مجمع المنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد بعد تطويره ورفع كفاءته.

واستمع وزير المالية لشكوى المستثمريين من الغياب المستمر للموظفين، مما تسبب فى خسارة مالية لهم نظير تآخر الموظفين فى تثمين الحاويات.

وقرر وزير المالية تزويد مجمع المنطقة الحرة داخل الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد، بعدد من الموظفين بعدما أكد مديرة حاجة المكتب إلى 15 موظف آخرين، وذلك لسرعة أداء العمل والتيسير على المتعاملين مع المجمع فى إنجاز الخدمة.

وأكد محافظ بورسعيد أن تطوير المبنى يواكب المشروع الشامل لتحويل بورسعيد إلى أول محافظة ذكية فى مصر وتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية لكافة المصالح والهيئات بها هذا العام، وسيبدأ العمل بالمجمع من خلال ربط جميع الإدارات الجمركية بجمرك بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية لتيسير الإجراءات للتجار والمستوردين، وعمليات التصدير إلى الخارج خاصة شحنات الملابس الجاهزة التى تصدر بورسعيد منها 54% من صادرات مصر.

وأضاف "الغضبان"، أن مجمع المنطقة الحرة تم تطويره على أحدث مستوى مع تأمين إجراءات العمل به والارتقاء بمستوى العاملين داخل وحداته لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت.

ومن جانبه، أكد وزير المالية محمد معيط أن المجمع بعد تطويره يعد إضافة إيجابية وسيكون ثانى مجمع تدار به آلية الجمارك بالنظام الإلكترونى بعد جمارك القاهرة.

وأشار وزير المالية إلى أن المصلحة تسعى لتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك من المصدرين والمستوردين وسيتم إعداد قائمة بيضاء بالعملاء الشرفاء فى مختلف مواقع الجمارك والتأكيد على استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات لهم لاستمرار أداء دورهم فى خدمة الاقتصاد القومي.

ويقوم الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والدكتور خالد النورى، رئيس هيئة الرعاية الصحية الجديدة، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الرقابة والاعتماد وأعضاء مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل وقيادات وزارات المالية والصحة والاتصالات، لزيارة لبورسعيد لمناقشة وعرض الموقف التنفيذى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد والاطمئنان على التجهيزات وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لتطبيق المنظومة وتحسين جودة الخدمة الصحية بالمنشآت الطبية والوقوف على جاهزية مقر عمل هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث ببورسعيد ومدن قناة السويس، تمهيدًا لتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد فى المحافظة خلال عام 2019 ليشمل جميع المحافظات تباعًا.