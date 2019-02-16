وزير الرياضة يتفقد مقرات إقامة اللجنة المنظمة لبطولة البحر المتوسط ببورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح - محمد فرج

تفقد الدكتور أشرف وزير الشباب والرياضة، قبل قليل، برفقة المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مقرات إقامة اللجنة المنظمة والحكام فى بطولة البحر المتوسط بقرية النورس، ببورسعيد، كما تفقد الصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد، استعدادًا لاستقبال محافظة بورسعيد بطولة البحر المتوسط لناشئى كرة اليد تحت 17 سنة والتى تستضيفها المحافظة بملاعب المدينة الرياضية وكلية التربية الرياضية ببورفؤاد، اعتبارًا من بعد غد الاثنين وتستمر منافساتها حتى 24 من الشهر الجارى.

وتشهد بطولة البحر المتوسط هذه المرة مشاركة أكبر عدد من المنتخبات فى تاريخ بطولات البحر المتوسط، حيث يشارك 12 دولة، هى: فرنسا وتركيا ومونتنجرو وإيطاليا ورومانيا وتونس والمغرب واليونان، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويشاركان بدعوة من اتحاد البحر المتوسط واللجنة المنظمة للبطولة، ومصر البلد المنظم.

ومن جانبه، أكد المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال هذا الحدث الرياضى الكبير الذى يضم العديد من الدول العربية والأوروبية والأفريقية وسوف يتم استغلالها أفضل استغلال لتسويق المحافظة سياحيًا، مشيرًا إلى أن بورسعيد لها تجارب ناجحة فى تنظيم الفعاليات الرياضية فهدفنا ظهور بورسعيد فى ابهى صورة لها.

أضاف السكرتير العام لبورسعيد، إن البطولة تعد فرصة كبيرة لترويج بورسعيد سياحيًا على المستوى الدولى نظرًا لوجود وفود 11 دولة من مختلف قارات العالم دولة بمشاركة 12 دولة متوسطية وعربية.

وتشهد البطولة مفارقة تحدث لأول مرة فى تاريخها وهى إقامة فعالياتها فى قارتين مختلفتين، فتلعب المجموعة الأولى التى تستضيفها صالة المدينة الرياضية ببورسعيد فى قارة إفريقيا، بينما تستقبل صالة كلية تربية رياضية جامعة بورسعيد بمدينة بورفؤاد المجموعة الثانية بقارة أسيا، وهو ما يعطى انطباعًا جيدًا للضيوف الذين سيتعرفون على طبيعة مدينة بورسعيد جغرافيًا التى تتميز بها دون عن مدن العالم ولا يضاهيها إلا إسطنبول بتركيا التى تقع فى قارتى آسيا وأوروبا.

ويقوم وزير الرياضة بتفقد مقرات إقامة اللجنة المنظمة والحكام فى بطولة البحر المتوسط بقرية النورس، والصالة المغطاة بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد، ومركز شباب الشيخ زايد، والمدينة الرياضية ببورسعيد، كما من المقرر أن يعقد لقاء مع الشباب المتطوعين فى المشاركة فى تنظيم بطولة البحر المتوسط، وتفقد مقر إقامة الفرق المشاركة بالبطولة، ثم يختتم وزير الشباب والرياضة جولته فى بورسعيد بتفقد استاد النادى المصرى البورسعيد، للتعرف على آخر الاستعدادات والتجهيزات التى تتم بملعب المصرى، استعدادًا لاستضافة ملعب النادى المصرى إحدى مجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، فى نسختها الثانية والثلاثين، والتى سوف تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، بخمس محافظات مصرية تشمل القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس.























































