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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

السبت، 16 فبراير 2019 12:00 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر درجات الحرارة
كتب – محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على باقي الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا. 
 
 
كما تتكاثرالسحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وسيناء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
 
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
 
الصغرى العظمى
 
القاهرة 10 19 
 
شبين الكوم 10 19
 
طنطا 09 18 
 
دمنهور 09 17 
 
الإسكندرية 09 17 
 
بلطيم 10 17 
 
مطروح 10 16 
 
السلوم 04 15 
 
سيوة 09 18 
 
بورسعيد 10 17 
 
دمياط 10 17 
 
الزقازيق 09 18
 
الإسماعيلية 08 19 
 
السويس 10 18 
 
العريش 09 18 
 
رفح 08 17 
 
رأس سدر 13 18 
 
نخل 05 15 
 
نويبع 13 18 
 
طابا 12 16 
 
كاترين 00 10 
 
الطور 11 18 
 
شرم الشيخ 12 21 
 
الغردقة 13 22 
 
مرسى علم 13 20 
 
الفيوم 08 19 
 
بنى سويف 08 19 
 
المنيا 09 19 
 
أسيوط 08 19 
 
سوهاج 08 19 
 
قنا 09 20 
 
الأقصر 08 20 
 
أسوان 11 21
 
أبوسمبل 07 20
 
الوادى الجديد 09 19 
 
شلاتين 14 22 
 
أبو رماد 18 21 
 
رأس حدربة 18 21 
 
حلايب 16 21 
 
 
أما عن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
 
الصغرى العظمى
 
مكة المكرمة 17 26 
 
المدينة 15 21 
 
الرياض 12 24 
 
المنامة 17 24 
 
أبوظبى 20 29 
 
الدوحة 19 26 
 
الكويت 09 21 
 
دمشق 03 11 
 
بيروت 11 15 
 
عمان 02 09 
 
القدس 04 10 
 
غزة 10 17 
 
بغداد 06 18 
 
مسقط 21 25 
 
صنعاء 09 26 
 
الخرطوم 14 28
 
طرابلس 08 14 
 
تونس 06 16 
 
الجزائر 09 17
 
الرباط 09 19
 
نواكشوط 15 27
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على عدد من مدن وعواصم العالم: 
 
الصغرى العظمى
 
أنقرة 02- 07 
 
أسطنبول 04 07 
 
إسلام آباد 08 18 
 
نيودلهي 10 20 
 
جاكرتا 24 30 
 
بكين 06- 03
 
كوالامبور 25 34 
 
طوكيو 02 09 
 
أثينا 06 10 
 
روما 02 16 
 
باريس 03 14 
 
مدريد 01- 16 
 
برلين 02 14 
 
لندن 07 14 
 
مونتريال 05- 02- 
 
موسكو 00 02 
 
نيويورك 02 07 
 
واشنطن 04 11
 
 
 
 
 

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