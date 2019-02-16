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ننشر أسعار البلطى والبورى وجميع أنواع الأسماك فى مصر

السبت، 16 فبراير 2019 12:24 م
ننشر أسعار البلطى والبورى وجميع أنواع الأسماك فى مصر اسماك - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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استقرت أسعار السمك اليوم السبت 16-2-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 21.5 – 23.5 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 80 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 35-45 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 140 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 35 - 41 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 59 – 65 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 – 180 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 130 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 250 - 420 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 260 - 320 جنيها، وبلغ سعر البورى 34 - 44 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 32- 40 جنيها، والبربون 1 بلغ من 35 - 41 جنيها.

 

 


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