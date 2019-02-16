مولر يطالب بحكم مشدد ضد المدير السابق لحملة ترامب بعد إدانته بالاحتيال

(رويترز)

حث ممثلو الإدعاء الذين يعملون مع المحقق الخاص روبرت مولر قاضيا اتحاديا فى فرجينيا، الجمعة على إصدار حكم مشدد بالسجن على المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية بول مانافورت بعد أن أدانته هيئة محلفين العام الماضى بثمانية اتهامات بالاحتيال المصرفى والضريبي .

وقال ممثلو الإدعاء فى مذكرتهم بشأن الحكم والتى قدمت فى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية فى فرجينيا إن مانافورت الذى يبلغ من العمر 69 عاما يستحق ما بين 19.6 إلى 24.4 أعوام فى السجن. (