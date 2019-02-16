موقع أمريكى: القاهرة مدينة رائعة ذات طعام وثقافة مذهلة

كتبت: إنجى مجدى

قال موقع بيزنس إنسايدر، الأمريكى، إنه على الرغم من تحذيرات السفر إلى مصر إلا أن العاصمة المصرية مدينة رائعة تكتظ بالطعام والثقافة المذهلة.

وتحدث مراسلو الموقع، فى تقرير السبت، عن زيارتهم لمصر فى ديسمبر الماضى، قائلين إن بعد قضاء أسبوعين يستكشفون فيهم الطعام الشيق فى القاهرة والثقافة النابضة بالحياة والطاقة غير المتوقفة، وقعا فى حب القاهرة.

وأوصيا فى تقريرهم السائحين الذين يرغبون فى زيارة مصر أن يأتوا لاستكشاف مصر اليوم وليس فقط مصر صاحبة الحضارة التى تعود لآلاف السنين.

وأشارا إلى أنه فى حين الصوت العالى والضجيج الذى تتسم به القاهرة، فضلا عن الأزدحام، قد تدفع معظم السياح إلى الخروج من المدينة بأسرع ما يمكن، فإن الزوار الراغبين فى مواجهة خصوصيات القاهرة سيجدون مدينة غنية بالألوان مليئة بالطاقة المجنونة. فالأزقة التى تعج بالمحلات التجارية والمطاعم والمقاهى وفى كل زاوية يوجد مصرى آخر يلقى النكتة إما معك أو عنك.

وأضافا إنه على الرغم من أن صناعة السياحة فى مصر قد تأثرت بشكل كبير منذ ثورة يناير 2011 ، إلا أن الجيل الجديد من رواد الأعمال جعل المدينة ذات طابع خاص، وفتح مفاهيم جديدة للمطاعم وبدء أعمال تجارية جديدة. وتحدث التقرير عن الكثير من الأماكن المميزة فى مصر، وخاصة حى الزمالك، فضلا عن المطاعم التى تنتشر فى كل ركن من العاصمة.