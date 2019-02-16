موجز أخبار 10 مساء.. الداخلية تداهم 77 بؤرة إجرامية فى أربع محافظات

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: داهمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية".

لقى شخص مصرعه و أصيب 7 آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور جوزيف تيتو فى مدينة السلام و تم نقلهم الى المستشفى و انتقل رجال المرور الى المكان لتسيير حركة السيارات.

ألقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي طرح فيها الرؤية المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

حقق فريق الأهلى فوزا ثمينا على الإنتاج الحربى بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة الـ22 للدورى، وسط علامات استفهام كبيرة حول تسابق أغلب لاعبى الفريق على إهدار الفرص المتوالية طوال الـ90 دقيقة، وكان الممكن أن يخرج الفريق متعادلا حال إذ ما وفق العجلات الحربية فى تسجيل هدف مباغت.

خسر الاتحاد السكندري أمام مضيفه الهلال السعودى، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض ، فى ذهاب دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية "كأس زايد للأندية الأبطال"، أحرز كارلوس إدواردو الهدف الأول فى الدقيقة 14، عزز جوميز التقدم بالهدف الثانى فى الدقيقة 31 وسجل الهدف الثالث لفريقه والثانى له فى الدقيقة 41.

سلط المركز الألمانى للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية، الضوء على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسى مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه لمواجهة إنبى المقرر لها غدًا الأحد على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدورى الممتاز الذى يتصدره الفريق الأبيض برصيد 48 نقطة.

أحرز عمر السولية الهدف الأول للأهلى أمام الإنتاج الحربي فى الدقيقة 49 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

داهمت المجموعات القتالية بوزارة الداخلية 77 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن " دمياط ، بورسعيد ، الإسماعيلية ، الشرقية".

كشف تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، عن أن تصريحات خالد الهيل الناطق الرسمى باسم المعارضة القطرية، بشأن وجود أرضية قوية للانشقاقات داخل النظام الحاكم فى الدوحة نتيجة انقسام بين دبلوماسيين قطريين من طريقة إدارة تنظيم الحمدين للأزمة مع دول المقاطعة، تؤكد صدق انفراد القناة بشأن وجود تصدع كبير داخل قصر "الوجبة".

ينشر اليوم السابع كاريكاتير للفنان أحمد قاعود حول كلمة الرئيس السيسى اليوم فى الجلسة الرئيسية لقمة المناخ فى ميونخ والصفعة التى وجهها الرئيس السيسى لأردوغان وكشف متاجرته بأزمة اللاجئين.

شارك نجم منتخب مصر ولاعب نادى ليفربول الإنجليزى، محمد صلاح، صورة من صفحة فى أحد الكتب عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع "انستجرام".

تفاعلت ريشة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود مع حملات الإرهابيين من أعضاء جماعة الإخوان الهاربين إلى تركيا، والذين يواصلون التحريض على مصر بدعم وتوجيه من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مهما على حساب نظيره نيوبورت 4-1، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الأخير، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.

تملأ الآثار والكنوز المصرية القديمة كبرى متاحف العالم، التى تربح الملايين وراء عرض مثل هذه القطعة الثمينة، غير أن الكثير من هذه القطع منهوبة حيث تم سرقتها وإخراجها من البلاد بشكل غير شرعى.