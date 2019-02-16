موجز أخبار الساعة 1 .. كلمة تاريخية للسيسى أمام مؤتمر ميونيخ للأمن

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إلقاء الرئيس السيسى كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

بدء القمة المصرية الألمانية بين السيسي وميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

بدأت منذ قليل، القمة المصرية الألمانية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

هالة زايد: إطلاق حملات للتوعية بالرضاعة الطبيعية والصحة العامة قريبا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن السمنة فى المدارس الإنترناشيونال منتشرة للغاية، مضيفة قائلة: "السمنة مش مرتبطة بالحالة الاقتصادية".

النائب العام يحيل 6 متهمين فى "رشوة مأمورى جمارك قرية البضائع" للجنايات

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، 6 متهمين للمحاكمة الجنائية، فى قضية رشوة مأمورى الجمارك.

وزير التعليم: حملة الكشف عن أمراض التقزم والسمنة تستهدف 11.5 مليون طالب

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، تستهدف 11.5 مليون طالب.

وزيرة الصحة تعلن انطلاق حملة الكشف لطلبة المدارس من السمنة والأنيميا والتقزم

أعلنت الدكتور هالة زايد ، وزيرة الصحة، انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أنه من المستهدف خلال الفترة من 17 فبراير، وحتى 2 أبريل المقبل 11.5 مليون طالب.

السيسي يلتقى ميركل على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

ننشر كلمة رئيس المحكمة الدستورية بمؤتمر رؤساء المحاكم العليا الإفريقية

قال الدكتور حنفى جبالى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه من حسن الطالع تزامن انعقاد مؤتمر المحاكم الدستورية والعليا الثالث

ننشر صور الزى الموحد للمعلمين.. والتعليم: "بالطو" يرتديه المدرس داخل الفصل

ينشر "اليوم السابع" صورا للزى الموحد للمعلمين والمقرر أن يطبق على أعضاء هيئة التدريس خلال الفترة المقبلة، كأول تجربة بدأت محافظة الوادى الجديد فى تطبيقها.

السيسي بمؤتمر ميونيخ: على الدول الانتباه جيدا لما يتم نشره فى دور العبادة

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الدول بضرورة الانتباه جيدا لما يتم نشره فى دور العبادة، وعدم السماح للمتطرفين والمتشددين، بأن يوجهوا المواطنين باتجاه الغلو والتطرف.