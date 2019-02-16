مقتل 66 شخصًا فى نيجيريا قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية

أبوجا )أ ش أ(

أعلنت السلطات النيجيرية في ولاية كادونا، شمالي البلاد، مقتل 66 شخصًا على الأقل خلال الأيام الأخيرة قبيل بدء الانتخابات الرئاسية في البلاد اليوم السبت.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن صامويل اروان، المتحدث باسم حاكم ولاية كادونا، قوله ، إن من بين الضحايا 22 طفلاً، مشيرًا إلى أن "عنصرًا إجراميًا" هو المسؤول عن حصيلة القتلى التي وقعت منذ يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم في منطقة كاجورو المحلية الحكومية.

جدير بالذكر أن المواطنين في نيجيريا، التي تُعد أكبر الدول في أفريقيا من حيث السكان الذين يبلغ عددهم 200 مليون نسمة، سيتوجهون غداً السبت لصناديق الاقتراع لاختيار الرئيس المقبل في ظل مخاوف من اندلاع أعمال عنف البلاد.