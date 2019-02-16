مصرع عامل قفز من شقته خوفا من القبض عليه عقب مشاهدته قوات الأمن بروض الفرج

كتب ـ كريم صبحى

لقى عامل مصرعه بمنطقة روض الفرج، بعدما قفز من شقته خوفا من القبض عليه عقب مشاهدته لقوات الأمن، لتنفيذ حكم قضائى صادر بحقه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

البداية بتلقى قسم شرطة روض الفرج، بلاغا بسقوط عامل من أعلى شقته، مما أدى لإصابته، بكسر فى الجمجمة ونزيف داخلى لفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتوفى صادر ضده حكم قضائى وعندما شاهد رجال الأمن فى الشارع حاول الهرب قفز من شقته فلقى مصرعه، تم إخطار نيابة روض الفرج لمناظرة الجثة ومباشرة التحقيقات.