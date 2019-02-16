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مراقبو الاتحاد الافريقى والأوروبى والكومنولث يجتمعون سرًا فى نيجيريا بعد تأجيل الانتخابات

السبت، 16 فبراير 2019 02:58 م
مراقبو الاتحاد الافريقى والأوروبى والكومنولث يجتمعون سرًا فى نيجيريا بعد تأجيل الانتخابات المرشح المعارض لانتخابات نيجيريا
هناء أبو العز
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بعد قرار اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، فى نيجيريا، بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 23 فبراير، اجتمع المراقبون الدوليون والمحليون، الذين أتوا إلى نيجيريا لمتابعة الانتخابات من أجل الاقتراع فى فندق ترانسكورب هيلتون، بمدينة أبوجا، بحضور فريق مراقبة الكومنولث وفريق المراقبة التابع للاتحاد الأوروبى وفريق المراقبة التابع للاتحاد الأفريقى وبعثة مراقبي الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وغيرهم لمدة ساعة.

 

وحسب موقع صحيفة "فانجارد" النيجيرية،  فإن أيًا من المشاركين لم يعلن عن أى تفاصيل وردت فى الاجتماع، مشيرين إلى أنه سيتم الإعلان فى بيان رسمى عن التفاصيل فى وقت لاحق.

 

 يذكر أن رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية ، محمود يعقوب، قد أعلن قبل ساعات قليلة من انتخابات رئاسة الجمهورية والانتخابات الوطنية، قرار اللجنة بتأخير الانتخابات لمدة أسبوع.


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نيجيريا

انتخابات

الاتحاد الافريقى




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