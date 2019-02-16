مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة: نعمل على إنهاء المراكز الطبية تحت الإنشاء

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور الشعراوى كمال، مدير المستشفيات الجامعية بالمنصورة لـ"اليوم السابع"، أن جامعة المنصورة تعمل حاليا على إنهاء المراكز الطبية تحت الإنشاء لافتتاحها قريبا، حيث تم الانتهاء من بناء كل من مركز الصدر والقلب والأوعية الدموية ومستشفى النفسية، والإدمان، والعلاح بأجر، ومراكز جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى، ومركز العظام ومركز النساء والولادة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار، وذلك بمشاركة المجتمع المدنى، حيث نأمل خلال الفترة المقبلة مساعدة المراكز الطبية والتى تخدم أكثر 7 محافظات، وذلك لتجهيزها بالأجهزة الطبية وفرشها بالجهود الذاتية حتى تنتهى بالفعل كل قوائم الانتظار.

وبالفعل مستشفيات جامعة المنصورة استقبلت خلال المرحلة الأولى من شهر يوليو إلى ديسمبر الماضى، لإنهاء قوائم الانتظار 2500 حالة تم إجراء العمليات الجراحية لهم، بفارق 700 حالة عن المستشفيات التى تلينا فى الترتيب.

وأضاف "كمال" قائلا إنه ستكون هناك طفرة فى مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، حيث سيتم إنشاء (غرفة عمليات الهجين) لأول مرة بالدلتا، والتى سيتم فيها إجراء عملية جراحية للمريض، وقسطرة حديثة ونحتاج للقسطرة الحديثة 17 مليون جنيه، وستكون تلك التقنية فى الجراحة فعالة جدا لإنهاء قوائم الانتظار، بالإضافة لإنشاء عناية لقلب الأطفال وعناية للعزل الجراحى وهى فريدة من نوعها، ولأول مرة يتم إقامتها فى مستشفيات الدلتا.

وأكد كمال: "نقوم أيضا بإنشاء مركز للعلاج الاقتصادى لكل التخصصات على مساحة 2400 متر، حيث نحتاج مبلغ 150 مليون جنيه للتشطيب والتجهيز، بالإضافة إلى افتتاحنا أحدث مركز لعلاج الإدمان وتم علاج الكثير من مرضى الإدمان عن طريق الخط الساخن، وذلك منذ شهر أبريل الماضى بالإضافة لمركز علاج أمراض النفسية فى ذات المبنى، ودور كامل لأمراض النوم.

واستطرد كمال: "كما نحتاج 350 مليون جنيه لإنهاء المراكز الطبية الثلاثة العظام والنساء والولادة والمخ والأعصاب، حيث سيتم عمل 6 كبسولات لغرف العمليات والمراكز فى سبيلها للافتتاح فى نهاية عام 2019، ولاحقا سنقوم بإنشاء مراكز لعلاج القدم السكر والأوعية الدموية والغسيل الكلوى حين يتوافر لدينا الدعم المالى، كما يحتاج قسم الطب النووى إلى تحديث لأجهزة الإشعاع النووى وللأشعة التشخيصية بمبلغ 200 مليون جنيه، وتم افتتاح قسم للعلاج التلطيفى لمرضى الأورام.

يذكر أن مستشفى جامعة المنصورة تم إنشاؤها منذ عام 1947 كمستشفى جامعى تعليمى، وتخدم 7 محافظات وبها أكثر من 50 قسما يخدم كل التخصصات ويتم إجراء 50 عملية جراحية ذات مهارة يوميا وتستقبل العيادات الخارجية يوميا 5000 مريض.