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محمد العرابي: تركيا تجني مكاسب استراتيجية من استمرار الفوضى بسوريا

السبت، 16 فبراير 2019 07:51 م
محمد العرابي: تركيا تجني مكاسب استراتيجية من استمرار الفوضى بسوريا السفير محمد العرابى
كتب محمد شرقاوى
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قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن هناك عددا من الدول تستفيد من استمرار الحروب.

وأضاف العرابي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"على قناة صدى البلد": ثمار الحرب أفضل من ثمار السلام بالنسبة لدول كثيرة"، مشيرا إلى تركيا تجني مكاسب استراتيجية بسبب الفوضى المنتشرة في سوريا والعراق.

وتابع العرابي "الحروب الكلاسيكية انتهت، وما يحدث الآن حروب بالوكالة، وهو ما ينطبق على وضع الحوثيين وتحالفها مع إيران في اليمن".

وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن أجهزة مخابرات بعض الدول الغربية تسافر إلى سوريا للقضاء على مواطنيها المنضمين إلى جماعات إرهابية، كي لا يعودوا إلى دولهم ويمثلون خطرا على الشعب، "ولا يوجد اهتمام عالمي بالقضية الفلسطينية، حيث تسبب الربيع العربي في انكفاء الدول العربية على أحوالها، فضلا عن انقسام الفصائل الفلسطينية ذاتها، وهو ما أضعف القضية"، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعبت دورا في إضعاف القضية الفلسطينية بعد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن الشعب الفلسطيني لن يحصل على متطلباته بالصورة المتوقعة، في ظل تواجد ترامب ونتنياهو.


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