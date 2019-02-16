محلل: المؤشر الرئيسى للبورصة يحقق أعلى مستوى فى 5 شهور خلال الأسبوع الماضى

كتب هانى الحوتى

قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة حقق أداء إيجابى على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، حيث وصل المؤشر الرئيسي ايجي إكس 30 لأعلى مستوى له في 5 أشهر ليسجل 15076 نقطة مدعوما بارتفاع أحجام التداولات والتحرك الإيجابي للأسهم القيادية وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولى.

وأضافت ميادة أمين، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه لا تزال الرؤية إيجابية للمؤشر الرئيسى على الأجل القصير حيث يستهدف المؤشر، استمرار الاتجاه الصاعد إلى مستويات 15250 نقطة ثم 16000 نقطة، وذلك بتأكيد اختراق مستوى 15000 نقطة لأعلى، وفى حالة مواجهة أي ضغوط بيعية في الوقت الحالي، قد تكون في إطار عمليات لجني الأرباح المؤقتة، والتى ستعد فرصة لإعادة بناء مراكز استثمارية على الانخفاضات على أن تعمل مستويات 14800-14700 نقطة، على إعاقة أى انخفاض على الأجل القصير.

وتابعت أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70، شهد أيضا أداء إيجابيا، حيث نجح المؤشر في اختراق مستوى 700 نقطة لأعلى، والذى كان عائق للصعود منذ سبتمبر 2018 وهى إشارة إيجابية لتحول الاتجاه قصير الأجل إلى صاعد، ووصل المؤشر بنهاية الأسبوع لمستوى 715 نقطة، وهو أحد مستهدفات الصعود فى حالة مواجهة أى ضغوط بيعية، لذا يتوقع أن تكون في إطار عمليات التصحيح المؤقتة، وذلك طالما البقاء أعلى 700 نقطة، كما توقع أن يستهدف المؤشر مزيد من الصعود ليواجه مستويات 735 نقطة ثم مستوى 750 نقطة.