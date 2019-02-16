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السبت، 16 فبراير 2019 03:02 م
خالد صلاح
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إنشاء وحدة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة

محافظ بنى سويف: فحص مليون و368 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة

السبت، 16 فبراير 2019 02:03 م
محافظ بنى سويف: فحص مليون و368 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف أنه تم الكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة"على مليون و367 ألف و 996 مواطنا أى بنسبة 77، 56 % من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة والتى بدأت بالمحافظة فى الأول من ديسمبر 2018.

                 

وأشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية التى تلقى اقبالا من المواطنين، حيث بلغ اجمالى ما تم فحصه "حتى الخميس الماضي" (1367996) مواطنا، موزعة بواقع 203ألف و08مواطن بمركز ومدينة الواسطى، و164ألف و681 مواطناً بمركز ومدينة ناصر، و327 ألف و313مواطنا بمركزومدينة بنى سويف، و167ألف و531 مواطناً بمركزومدينة إهناسيا، و199ألف و126مواطناً بمركز ومدينة ببا، و198ألف و108 مواطنا بمركزومدينة الفشن، و107ألف و 529 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا

وأعلن المحافظ، انتظام سير العمل في الحملة القومية للتحصين،ضد أمراض الحمى القلاعية،وحمى الوادي المتصدع، والترقيم والتسجيل،والتي بدأت في الثاني من فبراير الجاري،وتستمر لمدة شهر بجميع المراكز والقرى والنجوع للحفاظ على الثروة الحيوانية مشيرا إلى أن العدد الاجمالي للحيوانات التي تحصينها منذ بداية الحملة في الثاني من فبراير الجاري وحتى الخميس الماضي، بلغ 95 ألف و895 رأساً، منها 82 ألف و805 من الأبقار، و12 ألف و402  من الجاموس، و671 من الأغنام و17 من الماعز.

وأضاف المحافظ فى بيان له  وصل العدد الاجمالي للحيوانات التي ترقيمها وتسجيلها إلى 6 آلاف و95حيواناً بواقع 5 آلاف و545 من الأبقار،و550 من الجاموسة، فيما تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية كافة قرى ومراكز المحافظة على مدار شهر كامل، وذلك تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومي مع مسئولى قطاع الطب البيطري ببني سويف.

من ناحية أخرى، أصدر المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف قراراً بإنشاء وحدة لإدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة "تتبع السكرتير العام" يندرج تحتها 3 تقسيمات فرعية وهي(التخطيط والدعم والفنى، والرصد والمتابعة، وتنمية القدرات والتوعية والاتصال المجتمعي)

وتضم الوحدة فى تشكيلها كل من :المهندسة نهى خاطر مشرف عام على الوحدة، والدكتورة أسماء سامى مديرا للوحدة، والمهندسة زينب زكريا مسؤول التخطيط والدعم والفنى، والأستاذ محمد سيد مسؤول تنمية القدرات والاتصال المجتمعى، وذلك بجانب أعمالهم الأصلية، على أن تستعين اللجنة بمن تراه لاتمام المهام المنوطة بها

كما تضمن القرار تشكيل وحدة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى المدينة مكونة من (الدعم الفنى والرصد والمتابعة) تتبع رؤساء المدن إدارياً، وتتبع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة من الناحية الفنية، على أن يتم تشكيل عناصر وظيفية تكون تابعة لرؤساء القرى إداريا وتتبع من الناحية الفنية وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، مع تكليف الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدراج هذه الوحدة وتقسيماتها الدنيا فى الهيكل التنظيمى لديوان عام بالمحافظة والوحدات المحلية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة 


 

 

 

 


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