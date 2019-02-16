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السبت، 16 فبراير 2019 06:01 م
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محافظ القليوبية يتفقد المقلب الوسيط لجمع القمامة بطوخ بإجمالي 8 مليون جنيه

السبت، 16 فبراير 2019 04:54 م
محافظ القليوبية يتفقد المقلب الوسيط لجمع القمامة بطوخ بإجمالي 8 مليون جنيه خلال التفقد
القليوبية-نيفين طه _ابراهيم سالم
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 تفقد  الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، يرافقه محمد خيرى رئيس مدينة طوخ المقلب الوسيط لجمع القمامه بمدينه طوخ والذي تم إنشاءه بمبلغ 8  مليون جنيه .
 
وذلك للاطمئنان علي جاهزيته استعدادا لإفتتاحه قريبا لاستقبال القمامه الناتجه من مركز ومدينه طوخ لتجمعها  لنقلها الى المدفن الصحي والتي تقدر بأكثر من 350 طن يوميا.
 
وأكد المحافظ أنه جاري تجهيز الإعتمادات المالية لشراء باقي المعدات المتبقية من السيارات واللوادر ليعمل المقلب بطاقته مشيرا الي أهمية المقلب في مساعدة المسئولين في إحتساب كمية القمامة التي تنتج يوميا والمساهمة بشكل كبير في نظافة الشوارع وعدم وجود أي تراكمات كما شدد سيادته على سرعة الإنتهاء من رصف الطريق المؤدي اليها ورفع كفائته ليسوعب السيارات التي تمر عليه يوميا .
 

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