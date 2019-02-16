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مؤتمر صحفى اليوم بمجلس الوزراء حول حملة الكشف عن أمراض السمنة لطلبة المدارس

السبت، 16 فبراير 2019 09:04 ص
مؤتمر صحفى اليوم بمجلس الوزراء حول حملة الكشف عن أمراض السمنة لطلبة المدارس حمله طبيه - ارشيفية
كتبت هند مختار
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يعقد اليوم السبت، مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء لوزيرى الصحة والتربية والتعليم، بشأن انطلاق حملة الكشف والعلاج المبكر لطلبة المدارس، من أمراض السمنة والأنيميا والتقزم، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى. 

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت يوم الخميس الماضى، انطلاق الحملة القومية للكشف عن التقزم والسمنة والأنيميا بين أطفال المدارس، من 6 سنوات وحتى 15 عاما، على أن يتم إحالة التلاميذ المصابين بهذه الأمراض إلى اللجان الطبية بالتأمين الصحى، للعلاج مجانا دون أى تحمل.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحملة ستتم على 3 مراحل، وستشمل المدارس الحكومية والخاصة، عبر لجان متخصصة، مشيرة إلى أن اجراءات الفحص للتلاميذ، يتم بشكل سرى، وأى إصابات بأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، سيتم إخطار ولى الأمر، وإدارة المدرسة، لبدء العلاج. 

 

 

 

 


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