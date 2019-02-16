للأسبوع الثانى.. أوراسكوم للاستثمار تحافظ على صدارة أنشط شركات البورصة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 170.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 111.6 مليون جنيه للأسبوع الثانى على التوالى، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 73.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 189.9 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول بلغ 63.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 245.6 مليون جنيه، تلتها "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات مالية" بحجم تداول 63 مليون ورقة وبقيمة تداول 47.7 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 55.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 115.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء " جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 51.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 246.1 مليون جنيه، تلتها "مجموعة بورتو القابضة" بحجم تداول 36.7 مليون جنيه، وقيمة تداول 32.6 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 34 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 70.2 مليون جنيه، وفى التاسع "بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 26.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 188 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى" بحجم تداول بلغ 20.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 13.4 مليون جنيه.