لص يقفز فى نهر النيل بزفتى هربا من الأهالى بعد سرقة حديد من مزرعة عنب

الغربية – مصطفى عادل

أقدم لص على القفز فى نهر النيل فرع دمياط، بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، هربا من القبض عليه، بعدما تم اكتشاف أمره أثناء سرقته لحديد من مزرعة للعنب بقرية ميت المخلص.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربيه، إخطاراً من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطه زفتى، بقيام لص بإلقاء نفسه بنهر النيل فرع دمياط بزفتى، بعد مطاردة الأهالى له بعد سرقته حديد من مزرعة للعنب.

انتقل لمكان الواقعة ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى للبحث عن المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.