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لجنة الانتخابات بنيجيريا تعتذر عن قرار التأجيل وتؤكد: من أجل الديمقراطية

السبت، 16 فبراير 2019 11:37 م
لجنة الانتخابات بنيجيريا تعتذر عن قرار التأجيل وتؤكد: من أجل الديمقراطية رئيس الهيئة العامة للانتخابات فى نيجيريا محمود يعقوب
كتبت هناء أبو العز
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اعتذر رئيس الهيئة العامة للانتخابات فى نيجيريا محمود يعقوب للشعب النيجيرى عن قراره بتأجيل الانتخابات الرئاسية للأسبوع المقبل، لعدم جاهزية استعدادات اللجنة لتصويت جميع النيجيريين من يحق لهم التصويت.

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وناشد محمود يعقوب النيجيريين من خلال حساب الهيئة الرسمى على "تويتر"، وفى مؤتمر صحفى، وجميع أصحاب المصلحة من الأحزاب والمرشحين، بتفهم صعوبة قراره، لصالح الديمقراطية ونيجيريا، وأكد يعقوب التزام اللجنة بالحرية والنزاهة والمصداقية.

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وقررت الهيئة تجميد الدعاية الانتخابية منذ أمس، ولكن المرشحين أبدوا استياءهم من القرار باعتبار أن اللائحة الانتخابية تتوقف قبل 24 ساعة من إجراء الانتخابات.

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وأعلن المرشح محمد بخارى استمراره فى الدعاية الانتخابية لأن قرار الهيئة غير قانونى.


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