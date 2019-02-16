قضايا الدولة تحصل 11 مليون جنيه خلال شهر يناير بالبحر الأحمر

كتب إبراهيم قاسم

قال المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمى بأسمها، إن الهيئة تمكنت من تحصيل مبلغ 11 مليون و 227 الف و635 جنيها خلال شهر يناير.

وأوضح المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، إنه فى إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على القيام بالدور المنوط بها، فى الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية، فى ضوء اختصاصاتها الدستورية والقانونية، فقد قام فرع الهيئة بمحافظة البحر الأحمر، وقسم التنفيذ به بتحصيل مبلغ 11 مليون و227 الف و635 جنيها خلال شهر يناير 2019.