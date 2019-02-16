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قاتل حماته المسنة بأكتوبر: خنقتها وسرقت مصوغاتها وأموالها وهربت

السبت، 16 فبراير 2019 12:22 م
قاتل حماته المسنة بأكتوبر: خنقتها وسرقت مصوغاتها وأموالها وهربت جثة - أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى
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"قتلتها لسرقتها".. بهذه الكلمات اعترف سائق متهم بقتل حماته في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، مضيفاً أمام جهات التحقيق ـ كانت الخلافات بيننا مستمرة، ففكرت في التخلص منها فخنقتها وسرقتها وهربت.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغاً بالعثور على جثة المواطنة "تحية.ن" 78 سنة، ربة منزل، ومقيمة أكتوبر داخل شقة بالدور الأرضى بالعقار محل سكنها، وبها سحجات بالأذنين وكدمة أسفل الفم ، وسرقة قرط ذهبى كانت تتحلى به و 4,500 جنيه من حافظة نقودها.

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة لكشف غموض الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج ابنة المجنى عليها "أحمد.ع" 30 سنة سائق، ومقيم بمحل الواقعة لوجود خلافات سابقة ومستمرة بينه وبين المجنى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وذلك عن طريق كتم أنفاس المجنى عليها أثناء تواجدهما بصالة شقتها فأودى بحياتها، وعقب ذلك نقلها أمام العقار لاعتيادها الجلوس بذلك المكان لإبعاد الشبهة الجنائية عنه ، وأرشد عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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