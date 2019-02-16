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طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات

السبت، 16 فبراير 2019 01:48 م
طقس غدا معتدل بالقاهرة وبحرى.. شديد البرودة ليلا والصغرى بالعاصمة 10 درجات طقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى ، والرياح أغلبها جنوبية غربية  معتدلة تنشط غربا .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة العظمى 18  درجة والصغرى 10 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 17 والصغرى 9 درجة ، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 7 درجة ، وسوهاج العظمى 20 درجة  والصغرى 8  درجة ، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجة  ، وأسوان العظمى  22 درجة والصغرى 10 درجة ، وسانت كاترين العظمى 8 درجة والصغرى 0 درجة .
 
 
 
 
 
 

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