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طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

السبت، 16 فبراير 2019 08:00 ص
طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات الأرصاد
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلاً.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

 
القاهرة 10 19 
شبين الكوم 10 19
طنطا 09 18 
دمنهور 09 17 
الإسكندرية 09 17 
بلطيم 10 17 
مطروح 10 16 
السلوم 04 15 
سيوة 09 18 
بورسعيد 10 17 
دمياط 10 17 
الزقازيق 09 18
الإسماعيلية 08 19 
السويس 10 18 
العريش 09 18 
رفح 08 17 
رأس سدر 13 18 
نخل 05 15 
نويبع 13 18 
طابا 12 16 
كاترين 00 10 
الطور 11 18 
شرم الشيخ 12 21 
الغردقة 13 22 
مرسى علم 13 20 
الفيوم 08 19 
بنى سويف 08 19 
المنيا 09 19 
أسيوط 08 19 
سوهاج 08 19 
قنا 09 20 
الأقصر 08 20 
أسوان 11 21
أبوسمبل 07 20
الوادى الجديد 09 19 
شلاتين 14 22 
أبو رماد 18 21 
رأس حدربة 18 21 
حلايب 16 21 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 
مكة المكرمة 17 26 
المدينة 15 21 
الرياض 12 24 
المنامة 17 24 
أبوظبى 20 29 
الدوحة 19 26 
الكويت 09 21 
دمشق 03 11 
بيروت 11 15 
عمان 02 09 
القدس 04 10 
غزة 10 17 
بغداد 06 18 
مسقط 21 25 
صنعاء 09 26 
الخرطوم 14 28
طرابلس 08 14 
تونس 06 16 
الجزائر 09 17
الرباط 09 19
نواكشوط 15 27
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى

 
أنقرة 02- 07 
أسطنبول 04 07 
إسلام آباد 08 18 
نيودلهي 10 20 
جاكرتا 24 30 
بكين 06- 03
كوالامبور 25 34 
طوكيو 02 09 
أثينا 06 10 
روما 02 16 
باريس 03 14 
مدريد 01- 16 
برلين 02 14 
لندن 07 14 
مونتريال 05- 02- 
موسكو 00 02 
نيويورك 02 07 
واشنطن 04 11
 

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