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ضبط 6 أطنان حلاوة طحينية و28 ألف قطعة بسكويت مجهول المصدر بمصنع فى القليوبية

السبت، 16 فبراير 2019 08:04 م
ضبط 6 أطنان حلاوة طحينية و28 ألف قطعة بسكويت مجهول المصدر بمصنع فى القليوبية حملات تموين-ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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شنت شرطة البيئة والمسطحات حملة مكبرة لمراقبة أسواق التصنيع والإنتاج فى السلع الغذائية، وضبط قضايا الغش التجارى بالقليوبية، حيث أسفرت عن ضبط 16 ألف لتر من سائل إيناتو الذى يستخدم من عديمى الضمير لإضافته على الفول المدمس والمخللات ويسبب الإصابة بالفشل الكلوى والسرطان داخل مصنع لإنتاج الخل.

كان اللواء طارق الجبالى مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات، قد وجه بمواصلة الحملات بالقليوبية لضبط قضايا تصنيع المواد الغذائية المقلدة، وأسفرت الحملات بإشراف اللواء ياسر العقاد نائب مدير الإدارة، عن ضبط 14550 لتر مواد خام وسوائل مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها منها مادة إيناتو التى تستخدم فى سرعة تحليل أنسجة المواد الغذائية مثل الفول المدمس والمخللات وتسبب الإصابة بالفشل الكلوى والسرطان داخل مصنع لإنتاج الخل بكفر شكر و1800 لتر كحول أحمر معد للبيع غير مدون عليه بيانات.

وفى بنها تم ضبط مصنع غير مرخص بداخله 6 أطنان حلاوة طحينية مصنعة من مواد مجهولة المصدر و28 ألف قطعة بسكويت داخل مصنع لصناعة بسكويت الآيس كريم تبين أيضا أنه بدون ترخيص بمنطقة كفر شكر، وألقى القبض على المسئولين واعترفوا أمام اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، وأحيلوا إلى النيابة للتحقيق.

 


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