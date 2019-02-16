ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع خلال حملات أمنية مكبرة بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من شن حملة أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة، فى إطار جهود أجهزة الأمن للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة.

كان مدير أمن قنا اللواء مجدى القاضى، تلقى إخطارا يفيد بشن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية، استهدفت مراكز المحافظة، وأسفرت عن ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 2 بندقية آلية، 1 بندقية خرطوش، 1 فرد روسى بقصد الدفاع ، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

